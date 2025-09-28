Туры в три популярные страны Азии стали дешевле

Путешествовать становится выгоднее. По данным «Ленты.ру», отдых в трёх популярных у российских туристов странах Азии подешевел.

Речь идёт о Вьетнаме — стоимость путёвок туда упала на 37% в сравнении с прошлым годом. Также приятные изменения в ценах показывают Малайзия и Индонезия — эти направления показывают падение цен на 19%.

В среднем стоимость ночи в отелях Вьетнама обходится путешественникам в 6200 рублей. В гостиницах Малайзии и Индонезии просят около 9000 рублей.