Россия и Вьетнам улучшат условия для туристов

В 2024 году количество российский туристов, посетивших Вьетнам, увеличилось в два раза, и это требует от парламентариев более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя подобный отдых, ни в чем не нуждались. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал в Ханое 28 сентября, выступая на четвертом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Республики Вьетнам. В этот же день политик встретился со спикером Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном и пригласил коллегу посетить Россию с визитом и выступить на пленарном заседании перед депутатами Госдумы.

Проверено временем

Отношения России и Вьетнама проверены временем — наши страны и народы дружат больше 70 лет, с момента установления дипломатических отношений между СССР и Социалистической Республикой Вьетнам в 1950 году. А в июне 2023 года исполнилось 100 лет с первого визита в СССР Хо Ши Мина: в 1923 году будущий первый президент Вьетнама и лидер вьетнамского национально-освободительного движения приехал в Советский Союз по приглашению Коммунистического интернационала. Здесь он работал в Исполкоме Коминтерна и учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

В воскресенье, 28 сентября, Вячеслав Володин и депутаты возложили венки к памятнику Павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина. В строительстве мавзолея принимали участие в том числе советские специалисты. Он расположен в центре Ханоя, на площади Бадинь — на том самом месте, где 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама. При входе на мраморной плите выбита фраза политика: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

О важности сохранения и защиты исторической памяти Вячеслав Володин напомнил на встрече со спикером Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Он подчеркнул, что 2025 год — особый: это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщины провозглашения независимости Вьетнама. В России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в битве за Москву, заверил Вячеслав Володин.

«Ценим, что во Вьетнаме также с уважением относятся к исторической памяти, помнят о вкладе Советского Союза в обретении Вьетнамом суверенитета. Важно передать ее будущим поколениям», — сказал председатель Госдумы.

Во время встречи Вячеслав Володин и Чан Тхань Ман обсудили актуальные направления законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сегодня российско-вьетнамский диалог в рамках парламентского измерения носит системный характер, отметил Вячеслав Володин.

«Ежегодно проходят заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальным собранием. Укрепляются связи по линии профильных комитетов и депутатских групп», — перечислил он.

При этом председатель Госдумы отметил, что важно искать новые форматы взаимодействия для развития контактов двух стран. Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство двух стран заложило прочный фундамент для сотрудничества. «Необходимо сделать максимально все для того, чтобы мы в рамках парламентского измерения всесторонне развивали отношения, заложенные лидерами наших государств», — добавил председатель Госдумы.

Чан Тхань Ман заверил, что визит Вячеслава Володина и депутатов Госдумы во Вьетнам крайне важен и «нацелен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран и сотрудничества по парламентской линии».

Мир должен стать более справедливым

Участвуя в межпарламентских структурах, законодатели России и Вьетнама должны стараться, чтобы число сторонников построения многополярного мира увеличивалось, сказал Вячеслав Володин в ходе четвертого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.

«Со своей стороны мы должны сделать все для того, чтобы мир был более справедливым. Наша задача в рамках участия в различных межпарламентских структурах — постараться, чтобы как можно больше было сторонников построения многополярного мира», — уверен политик.

Он подчеркнул, что страны могут развиваться, только если они будут суверенными и нацеленными на выстраивание отношений на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела других государств, взаимовыгодного сотрудничества.

«Все эти постулаты лежат в основе наших отношений, заложенных еще нашими дедами, прадедами. Мы сегодня вспоминаем год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы во Второй мировой войне, ну и, конечно, мы сегодня хотим от души поздравить наших вьетнамских коллег, народ Вьетнама с обретением независимости, которая далась тяжелой ценой», — сказал председатель Госдумы.

Он напомнил, что «многонациональный народ Советского Союза со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Вьетнам стал независимым».

«Опираясь на этот фундамент, мы должны дорожить нашими отношениями и постараться сделать все для того, чтобы, развивая их, передавать следующим поколениям», — уверен Вячеслав Володин.

А развиваются эти отношения во многих сферах. Например, количество российских туристов, решивших провести отпуск во Вьетнаме, за прошлый год увеличилось в два раза, рассказал Вячеслав Володин. Председатель Госдумы уверен, что это требует от парламентариев «более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались».

«И надо, безусловно, создавать — в том числе и правовое поле, — с тем чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков, и этому направлению было бы правильно уделить дополнительное внимание.