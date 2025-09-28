Задерживается ряд рейсов в Анталью

Вылет рейса ZF 863 авиакомпании AZUR air из Перми в Анталью задерживается почти на 16 часов – боинг должен был отправиться по назначению сегодня в 16:30, а вылетит завтра в 08:10. Примерно на такое же время отложено отправление ZF 864 из Антальи. Этот рейс должен был прибыть в пермский аэропорт Большое Савино в 14:20, но ожидается только завтра рано утром.

Также сегодня на 14 часов задерживается вылет ZF 3001 в Анталью из Внуково – вместо 01:15 рейс отправится в 15:30.

Как рассказал TourDom.ru представитель AZUR air, пассажиры были оповещены о переносе вылета силами туроператоров, они прибудут в аэропорт к новому времени:

«Те же из туристов, кто по каким-то причинам прибыл в аэропорт к изначальному времени, размещены в гостинице с предоставлением других услуг в соответствии с Федеральными авиационными правилами – обеспечены напитками и горячим питанием».

Вероятно, задержки стали цепной реакцией на поломку воздушного судна 24 сентября в Самаре. Тогда, как писал TourDom.ru, пассажиры рейса ZF 3025 авиакомпании AZUR air вылетели в Анталью почти на сутки позже графика на резервном самолете. Примерно на такое же время опоздал в Турцию ZF 837 из Екатеринбурга.

Ранее мы написали, что пассажирам Nesma Airlines придется на полсуток задержаться в Волгограде. Вылет в Хургаду состоялся позже почти на 12 часов.