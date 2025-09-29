Что можно увидеть в Беларуси за два дня

Личный опыт с маршрутами и ценами на экскурсии.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Куда съездить из Москвы в выходные, чтобы сменить обстановку и получить максимум новых впечатлений? Если все города Золотого кольца уже изучены, а атмосфера Санкт-Петербурга давно стала родной, пришло время двигаться дальше. Специально на этот случай существует интереснейший маршрут: с заездом в другую страну, при этом не требующий ни виз, ни космических бюджетов, ни решения сложных логистических вопросов. Если вы сразу же подумали о Беларуси, вы угадали — это именно она. Страна определённо стоит того, чтобы туда отправиться».

День первый: Минск и Сула

Я решил добираться до Минска на «Ласточке»: поезд отправляется с Белорусского вокзала в 6:13-6:20 утра и к 13:00 уже прибывает в столицу соседнего государства. Отличный вариант для тех, кто не хочет терять время!

Минск сравнительно компактен и не стоит в пробках, а общественный транспорт работает как часы. Не имеет принципиального значения, в какой части города вы решите остановиться — в любом случае вы сможете быстро добраться до всех основных достопримечательностей.

Я снял гостиницу на улице Зыбицкой. Когда-то она была центром торговли в столице, а сегодня носит звание главной барной улицы города. Здесь можно найти заведения на любой вкус, а также полюбоваться на местную архитектуру (это хоть и «новодел», но сделанный со вкусом и душой — как, кажется, всё в Беларуси).

Если вы считаете, что знакомство со страной невозможно без погружения в её историю, рекомендую начать с парка «Великое княжество Сула». Это первый в Беларуси парк интерактивной истории, расположенный всего в 49 км от столицы. Добраться можно на автобусах №277С, №477С, №478С или взять такси, благо в стране отлично работают российские сервисы.

Входной билет: 40 белорусских рублей для взрослых и 15 – для детей (на российские рубли это порядка 1000 и 400 рублей соответственно).

Комплекс представляет собой музей под открытым небом, где посетители могут погрузиться в хронологическую историю региона, а также насладиться аутентичной атмосферой, историческими местами, красивыми зданиями и живописной природой.

Идя по основной дороге, ты будто бы становишься свидетелем разных эпох: вот перед тобой открывается мир древних белорусских культов, поворот — и ты уже в гостях у варягов, ещё сотня шагов — и начинаются времена Средневековья, а затем и шляхетства.

Тематических развлечений здесь множество: от дегустации блюд, приготовленных по старинным рецептам, до катания на баркасах — прямо как шляхтичи в далёком прошлом. У парка даже есть своя гостиница — однако я решил не оставаться здесь на ночь, а вернуться обратно в Минск, чтобы использовать столицу как отправную точку для следующих путешествий.

День второй: Несвижский и Мирский замки

Беларусь славится своими историческими архитектурными постройками, но в путешествиях выходного дня время ограничено, поэтому выбираем ближайшие к Минску замки — Несвижский и Мирский, включённые в список ЮНЕСКО.

Несвижский замок находится в окрестностях города Несвиж. От Минска до него 125 км по автомобильной трассе. Если не брать такси или машину в аренду, то можно добраться на общественном транспорте.

Вариант 1: на автобусе №524С по маршруту Минск – Клецк. Автобус ходит ежедневно от центрального автовокзала (ул. Бобруйская, д. 6) и станции метро Петровщина, время в пути — 2,5 часа, стоимость билета — чуть меньше 400 российских рублей.

Вариант 2: на маршрутке 3712ТК до поселка Сахарный, затем пересесть на автобус №215С, доехать до автостанции Несвиж и пройти чуть меньше 2 км пешком.

Усилия, затраченные на дорогу, окупаются с лихвой. Несвижский замок абсолютно уникален в плане архитектуры, поскольку органично сочетает в себе сразу несколько стилей. Доподлинно неизвестно, кто является автором проекта — французский или итальянский зодчий, однако результат поражает роскошью и благородством форм, что нечасто встретишь у фортификационных сооружений.

Если приобрести входной билет в дворцовый ансамбль (порядка 400 российских рублей), можно не только посмотреть на внутреннюю территорию, но и посетить несколько тематических залов: Рыцарский, чьё убранство выполнено в стиле позднего барокко, Звёздный с необычным позолоченным потолком, Каминный с печами и каминами, отсылающими к эпохе Ренессанса. Всего внутри более 30 экспозиций, так что рассчитывайте свои силы, а главное — помните, что вместо одного замка вы можете посетить сразу два.

Второй — Мирский — расположен всего в 30 км от Несвижа. Если вы, приехав в Минск, хотите первым делом осмотреть его, то добраться из столицы можно на автобусе №7405 или на маршрутках частных перевозчиков. Ну а я, поскольку, мой путь начинался в Несвиже, просто вызвал такси (поездка заняла полчаса и стоила около 1200 российских рублей).

История Мирского замка насыщена и богата на события. За свою долгую жизнь он пережил нашествия шведов, разорение наполеоновских войн, почти столетие запустения и возрождение в конце XIX века, когда замок перешёл во владение князей Святополк-Мирских. Они отреставрировали внутренние покои, разбили парк, сделали его обитаемым и буквально вдохнули в него новую жизнь.

Подобно Несвижу, в архитектуре Мирского замка тоже можно наблюдать пёстрый микс стилей и эпох. Массивные трёхметровые стены, пять готических башен, земляные валы и бастионы напоминают о его военном прошлом. Ренессансные фасады, парадные залы и пейзажный парк с озером намекают на аристократическую изысканность. Ну и, конечно, тюрьма в подвале — ведь какой настоящий замок без тёмных и холодных казематов? В замке можно остаться на ночлег (селят, к счастью, не в тюрьме), однако меня вновь ждала столица.

Прощание со столицей и путь домой

Вернувшись в Минск, я решил добавить финальному вечеру контрастов и провести его в принципиально иной обстановке. Не самый очевидный, но очень атмосферный маршрут моего белорусского путешествия закончился по улице Октябрьской. Это часть белорусской столицы — интересная иллюстрация того, как промышленное прошлое превращается в креативное настоящее. На языке урбанистов — проходит процесс ревитализации. На языке обычных людей — из оставленных цехов и складов вырастает в точку притяжения горожан и туристов.

Когда-то Октябрьская была типичной индустриальной улицей: вдоль красно-кирпичных фасадов спешили на смену рабочие заводов и фабрик. Затем последовал долгий период запустения. А в середине 2010-х сюда пришли творческие резиденты — студии и мастерские, бары и кафе, магазины и выставочные пространства. И Октябрьская начала жить свою лучшую жизнь.

Я рекомендую приходить сюда без плана. Посмотреть по сторонам, разговориться с парой прохожих, выбрать интересные для себя тематические пространства и просто хорошо провести время. Ну и подснять контента: образные граффити в паре с дореволюционным кирпичом, стеклоблоками, национальными орнаментами и живыми растениями смотрятся довольно эффектно.

Пространства, напоминающие Октябрьскую, есть во многих городах мира. Что, впрочем, не делает их менее интересными. Ну а меня ждал финальный штрих моего белорусского уикенда.

Беларусь очень разная. Но запомнил я её такой: 6:00, туман над Минским морем, первые лучи солнца, тишина — и пара воздушных шаров, поднимающихся в рассветное небо. В воздухе уже чувствуется осень, однако утро тёплое и спокойное. И мне тоже удивительно спокойно. Ради таких моментов и хочется просыпаться раньше всех.