Юрист напомнил о таможенных нормах при перевозке товаров из Китая

Таможенный юрист, эксперт в области ВЭД Сергей Мрачковских напомнил о нормах при перевозке товаров из Китая.

© РИА Новости

«У нас есть понятие "для личного пользования", а для свата, брата, друга — это уже в него не входит. В таком случае нужно будет пройти через красный коридор и заплатить совокупный таможенный платёж», — цитирует эксперта 360.ru.

По словам Мрачковских, за нарушения при ввозе продукции из-за рубежа предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что лидером по выездному туризму остаётся Турция, но её догоняет Китай.