«Сплошная зависть». Турист рассказал о жителях Коста-Рики

Российский турист провел отпуск в Коста-Рике. По словам мужчины, сильное впечатление на него произвели жизненный уклад местных жителей, их спокойствие и философия.

© unsplash

Турист рассказал, что костариканцы неторопливы и живут по принципу «Pura Vida», что в переводе означает «чистая жизнь».

Поэтому пока во всем мире «кипят страсти», жители Коста-Рики спокойно попивают сок и любуются облаками.

Также туриста удивили цены на острове, которые сопоставимы с американскими. По словам россиянина, жизнь здесь обойдется дороже, чем в Гватемале или Никарагуа.

При этом у туриста ни разу не возникло чувства, что на нем пытаются нажиться.