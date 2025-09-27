Отдых на Бали назвали адом для туристов

Россияне, посетившие Бали, поделились впечатлениями после посещения острова.

© unsplash

На платформе «Дзен» они рассказали о главных недостатках, с которыми столкнулись во время путешествия.

В первую очередь они указали на «бесконечные пробки», которые туристы ощущают с момента прибытия на остров. С учетом больших расстояний между основными достопримечательностями ежедневного на дорогу приходится тратить несколько часов.

Еще одним разочарованием для туристов стали пляжи Бали. Оказалось, пляжей, пригодных для купания, на острове практически нет.

В качестве примера они назвали пляж Меласти, который считается одним из лучших на острове.

«Огромный пляж без какой-либо инфраструктуры с малоприятным песком, по которому неприятно ходить голыми ногами. Такой пляж не идет ни в какое сравнение с пляжами, например, Таиланда или Вьетнама», — разочарованно отмечают они.

