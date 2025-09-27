Россиянам предложил улететь на Мальдивы за десять тысяч рублей

«Аэрофлот» во Всемирный день туризма предложил путешественникам выгодные билеты по популярным курортным направлениям по промотарифам.

Сегодня и завтра можно недорого улететь в Анталью – хоть из Москвы, хоть из Питера. One way без багажа от 5,2 тыс. с берегов Невы и от 5,7 тыс. из столицы. Из Пулково в соседние даты в 6 раз дороже, из Шереметьево – в 4. Возвращение обойдется так же дорого – от 30 тыс. для москвичей и от 25 тыс. для петербуржцев.

У туристов из столицы есть и другие варианты. Один из самых вкусных – за 10 тыс. улететь на Мальдивы 28 и 29 сентября. В другие дни будет заметно дороже – в лучшем случае 43 тыс., а то и все 60. Обратные рейсы нацперевозчик в начале октября также предлагает от 60.

На Хайнань за 10,6 тыс. можно улететь только завтра. Обычные ценники в одну сторону стартуют с отметки в 40–50 тыс.