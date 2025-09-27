В День туризма «Аэрофлот» предложил улететь на Мальдивы за 10 тысяч

TourDom

«Аэрофлот» во Всемирный день туризма предложил путешественникам выгодные билеты по популярным курортным направлениям по промотарифам.

Россиянам предложил улететь на Мальдивы за десять тысяч рублей
Сегодня и завтра можно недорого улететь в Анталью – хоть из Москвы, хоть из Питера. One way без багажа от 5,2 тыс. с берегов Невы и от 5,7 тыс. из столицы. Из Пулково в соседние даты в 6 раз дороже, из Шереметьево – в 4. Возвращение обойдется так же дорого – от 30 тыс. для москвичей и от 25 тыс. для петербуржцев.

У туристов из столицы есть и другие варианты. Один из самых вкусных – за 10 тыс. улететь на Мальдивы 28 и 29 сентября. В другие дни будет заметно дороже – в лучшем случае 43 тыс., а то и все 60. Обратные рейсы нацперевозчик в начале октября также предлагает от 60.

На Хайнань за 10,6 тыс. можно улететь только завтра. Обычные ценники в одну сторону стартуют с отметки в 40–50 тыс.