Anex Tour отменил все чартерные рейсы из Томска на популярные курорты

Туроператор Anex Tour скорректировал полетную программу, аннулировав чартерные авиарейсы из Томска в Таиланд и Вьетнам, запланированные до конца 2025 года.

Напомним, полеты в Таиланд из Томска были восстановлены в 2024 году, а с весны 2025 года в планах было открытие рейсов и во Вьетнам. В июне Anex Tour запустил реализацию туров на осенне-зимний период, что привело к бронированию путевок многими туристами. Перевозчиком на данных маршрутах выступала авиакомпания Azur Air, имеющая связь с турецким туроператором.

Однако, из-за дефицита самолетов у Azur Air, спровоцированного обновлением авиапарка и трудностями с ввозом самолетов из-за границы, авиакомпания испытала сложности с осуществлением рейсов из региональных городов, включая Томск. Информацию об этом распространила сеть туристических агентств «Хоттур», базирующаяся в регионе.

«В связи с тем, что обновление парка самолетов происходит постепенно, Azur Air вынуждена была сделать упор на наиболее востребованных направлениях. В результате, все рейсы из Томска были отменены», – прокомментировал представитель туристического агентства.

Путешественникам, уже купившим туры, стоит обратиться к своим агентам для уточнения условий возврата или перебронирования. Ранее сообщалось о планах по модернизации общественного транспорта в Томске с 1 ноября.

