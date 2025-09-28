Какая деталь в паспорте может закрыть россиянам въезд в Поднебесную

С 15 сентября 2025 года Китай официально начал принимать в безвизовом режиме российских туристов — теперь соотечественникам не надо беспокоиться о документах и сталкиваться с бюрократией. Достаточно лишь забронировать тур и не опоздать на рейс. Однако и тут путешественников могут поджидать подводные камни: в Поднебесную не пускают при наличии одной детали в загранпаспорте. Что нужно знать перед поездкой в популярную страну Азии — в материале «Ленты.ру».

Новые правила пребывания в Китае

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китайской Народной Республики (КНР) Го Цзякунь заявил, что безвизовый режим с Россией необходим для дальнейшего содействия взаимным поездкам. После новостей об этом президент России Владимир Путин решил ответить зеркально на дружественные меры со стороны КНР и пообещал отменить визы для китайцев.

Так, с сентября 2025-го россияне могут ездить в Китай без визы и находиться там в течение 30 дней непрерывно для деловых целей или в качестве туристов. Такой режим будет тестироваться в течение года. Въехать в Поднебесную можно из любой страны, не только из РФ. При этом по-прежнему в течение суток после прибытия необходимо зарегистрироваться в полицейском участке по месту пребывания.

Россияне бросились скупать туры в Китай на Новый год

Туроператоры отмечают резкий рост спроса на поездки в Поднебесную после введения безвиза. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что такая мера существенно повлияет на туристический рынок. По его словам, прежде россияне могли отдыхать по безвизу только на китайском острове Хайнань, однако «именно поездки на материковый Китай во многом сдерживали визовые формальности».

Уже сейчас «Яндекс Путешествия» отмечают, что после объявления о введении безвизового режима количество бронирований отелей Китая на период новогодних праздников выросло в 2,3 раза. В результате в указанный период Поднебесная вместе с Таиландом и Белоруссией вошла в топ-3 направлений выездного туризма.

Несмотря на ажиотаж, туроператоры не заметили сильных скачков цен на авиабилеты в КНР. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин посоветовал соотечественникам не ждать снижения стоимости и бронировать рейсы сейчас.

Ряд сервисов по бронированию уже отметили повышение спроса на перелеты в Китай. Так, в «Яндекс Путешествиях» зафиксировали рост интереса к поездкам в Китай в 1,9 раза с момента объявления об отмене виз для российских туристов. Продажи билетов сервиса «Туту» по этому направлению в период с 15 сентября по 31 декабря 2025 года выросли на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Почему в Китай пускают не всех россиян?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» предупредил соотечественников о возможных трудностях при пересечении границы с Китаем. По его словам, нужно следить за сроком действия загранпаспорта — он должен истекать не раньше чем через полгода. Кроме того, следует заранее бронировать билеты и гостиницы или апартаменты, чтобы подтвердить пограничникам свои планы по пребыванию в стране.

Первые попавшие в Китай по безвизу россияне уже рассказали, какие еще требования им предъявили пограничные службы. Туристы из Приморья пересекли границу КНР и заметили, что у некоторых пассажиров выборочно спрашивали результаты анализа на COVID-19. При этом официально в числе необходимых документов справка об отсутствии коронавируса не числится.

Также в пунктах перехода границы работают сотрудники санитарной службы, которые проводят экспресс-тест на вирус. Помимо этого, приморцы заполнили карточку прибытия иностранцев.

Турецкий штамп может испортить отпуск в Китае

Еще одним затруднением может стать штамп в загранпаспорте о пребывании в Турции. В связи со сложностями в отношениях двух стран пограничники в КНР тщательно проверяют иностранцев, которые находились в Турции более 28 дней. Им могут отказать во въезде в Поднебесную. Однако с таким могут столкнуться даже те, кто находился в отпуске недолго.

В сентябре россиянина развернули на границе Китая, хотя в паспорте у него значились лишь три краткосрочные поездки в Турцию. Причиной могло послужить то, что штампы турецких пограничников часто плохо читаются, из-за чего на границе возникли вопросы о сроках пребывания человека в Турции.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян объяснил, что туристам из России с действующим видом на жительство в Турции тоже могут отказать во въезде в КНР, хотя риск минимален. По его словам, подобные случаи были и до введения безвизового режима с Китаем.