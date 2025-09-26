Туроператорам становится труднее выстраивать отношения с китайцами

После отмены Китаем виз для россиян интерес к поездкам в эту страну заметно вырос. Туроператорам теперь нужно больше специалистов для работы с направлением.

© tourdom.ru

Мы поинтересовались у участников рынка, как они решают кадровый вопрос, где берут сотрудников. Как оказалось, грамотных специалистов на рынке наперечет и стоят они дорого.

«Надежда пока на "старую гвардию" – тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать», – рассказал председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров.

По словам специалиста, даже люди с многолетним опытом вряд ли могут похвастаться доскональным знанием Китая. Территория страны – 67% от российской, каждая провинция – это отдельный «мир» со своей спецификой.

Руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин подтверждает: подготовленных сотрудников на рынке крайне мало. Профильный отдел был создан в компании «с нуля» 3 года назад. Как правило, приглашают сотрудников, прежде специализировавшихся по другим странам.

«Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому», – говорит представитель PAC.

Новичков в течение нескольких месяцев интенсивно обучают. Каждый не менее 4 раз должен съездить в разные точки Китая. Затем сдать тест, после которого уже можно приступать к работе.

«Делать ставку на тех, кто несколько лет назад занимался Китаем в других туроператорах, – не всегда лучший вариант. Рынок интенсивно меняется, и прошлый опыт зачастую уже не актуален», – добавляет Денис Полушин.

Как отмечают в туроператорах, особая сложность – поиск или подготовка специалистов для работы с принимающими партнерами. Менталитет, бизнес-среда, традиции в Китае сильно отличаются от европейских. Нужно вникнуть в специфику сотрудничества:

«Китайцы – очень непростые переговорщики, добиться от них выгодных условий – сложная задача».

Партнерам важен не столько бренд компании, сколько возможность найти общий язык с конкретными людьми, ее представителями. На завоевание доверия зачастую требуются годы.