Туроператоры по Китаю делают ставку на «старую гвардию» и обучение новичков

После отмены Китаем виз для россиян интерес к поездкам в эту страну заметно вырос. Туроператорам теперь нужно больше специалистов для работы с направлением.

Туроператорам не хватает грамотных специалистов по Китаю
Мы поинтересовались у участников рынка, как они решают кадровый вопрос, где берут сотрудников. Как оказалось, грамотных специалистов на рынке наперечет и стоят они дорого. &laquo;Надежда пока на &ldquo;старую гвардию&rdquo; &ndash; тех, кто работает у нас давно, а новичков остается только выращивать&raquo;, &ndash; рассказал председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров. По словам специалиста, даже люди с многолетним опытом вряд ли могут похвастаться доскональным знанием Китая. Территория страны &ndash; 67% от российской, каждая провинция &ndash; это отдельный &laquo;мир&raquo; со своей спецификой.&nbsp;

Руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин подтверждает: подготовленных сотрудников на рынке крайне мало. Профильный отдел был создан в компании &laquo;с нуля&raquo; 3 года назад. Как правило, приглашают сотрудников, прежде специализировавшихся по другим странам. &laquo;Нужен не столько опыт, сколько желание и готовность учиться новому&raquo;, &ndash; говорит представитель PAC. Новичков в течение нескольких месяцев интенсивно обучают. Каждый не менее 4 раз должен съездить в разные точки Китая. Затем сдать тест, после которого уже можно приступать к работе. &laquo;Делать ставку на тех, кто несколько лет назад занимался Китаем в других туроператорах, &ndash; не всегда лучший вариант. Рынок интенсивно меняется, и прошлый опыт зачастую уже не актуален&raquo;, &ndash; добавляет Денис Полушин.&nbsp;

Как отмечают в туроператорах, особая сложность &ndash; поиск или подготовка специалистов для работы с принимающими партнерами. Менталитет, бизнес-среда, традиции в Китае сильно отличаются от европейских. Нужно вникнуть в специфику сотрудничества: &laquo;Китайцы &ndash; очень непростые переговорщики&raquo;. Партнерам важен не столько бренд компании, сколько возможность найти общий язык с конкретными людьми, ее представителями. На завоевание доверия зачастую требуются годы.