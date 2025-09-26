Три европейские страны готовы принимать туристов по новым правилам

Эстония, Германия и Люксембург подтвердили свою готовность к запуску Entry/Exit System (EES) с 12 октября, сообщает издание Independent. Поэтапное внедрение системы продлится до 10 апреля, ознаменовав переходный период для стран Шенгенской зоны.

В течение этих 6 месяцев отдельные государства начнут сбор биометрических данных у граждан третьих стран, въезжающих в Шенгенское пространство по краткосрочным визам. Ключевым удобством нововведения станет возможность в дальнейшем использовать автоматизированный паспортный контроль при повторном въезде, если пункт пропуска будет соответствующим образом оборудован.

Изначально EES будет работать выборочно только в тех странах, которые технически готовы к ее запуску. Для регистрации данных во многих европейских аэропортах уже установлены необходимые терминалы. Ожидается, что в октябре к системе присоединятся и другие государства; ранее, в марте, о своей готовности заявляли Финляндия, Литва и Хорватия.

На первом этапе, с 12 октября, у иностранцев при въезде в некоторые страны ЕС начнут собирать отпечатки пальцев и цифровые фотографии, при этом традиционные штампы в паспорта пока сохранятся. В случае успешного внедрения системы к 10 апреля все такие путешественники будут обязаны проходить предварительную регистрацию через мобильное приложение или терминалы в аэропортах.