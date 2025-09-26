В Казани изменился спрос на выездные туры

В Казани спрос на выездные туры в период каникул, с 25 октября по 4 ноября 2025 года, почти вдвое превысил показатель прошлого года.

© РИА Новости

Об этом редакции ГТРК «Татарстан» рассказали эксперты сервиса «Слетать.ру».

В топ стран по числу купленных туров на этот период вошли Египет с долей 34,7% в общем объёме продаж, Турция (29,2%), ОАЭ (12,5%), Китай (9,7%) и Таиланд (5,5%).

В этом году средний чек в Турцию составляет 259,1 тыс. рублей, Египет — 219,65 тыс. рублей, а в ОАЭ — 180,8 тыс. рублей. Средняя продолжительность отдыха составляет восемь ночей.

При этом глубина бронирования снизилась на 12,5%, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, где россияне с детьми планируют отдохнуть на осенних каникулах. Чаще всего для семейных путешествий выбирают Ленинградскую и Московскую области.