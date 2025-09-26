Пассажиров в самолеты всегда запускают с левого борта, и это вовсе не случайность. Причина такой организации кроется как в истории, так и в логике технического обслуживания.

Традиция пришла из мореплавания: на кораблях посадка происходила с левого борта, и авиация унаследовала этот принцип. С течением времени левая сторона самолета стала «пассажирской», а правая – «технической».

Именно к правой стороне подводят автолифты, подключают питание, загружают багаж и обслуживают борт. Разделение потоков снижает риски и упрощает логистику.

Какой самый загруженный авиарейс в мире

Есть и еще одно объяснение: кресло капитана находится слева. Через окно пилот может видеть, как происходит посадка, следить за закрытием дверей и удалением трапа.