Цены на туры в Дубай в каникулы выросли на треть

Туристы, вылетающие из Москвы в ОАЭ во время осенних каникул (с 4 по 12 октября для школ, занимающихся по триместрам), заметно больше заплатят за туры. Это связано с повышенным спросом. «Отельеры в Эмиратах знают, когда в России отдых у школьников, ориентируются в триместрах и четвертях, – пояснила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. – Изначально, когда формируют цены, закладывают повышение прайсов на этот период».

«Туры с захватом недели каникул в среднем примерно на 10% дороже, чем аналогичные, но с вылетом позднее, 11–12 октября», – добавили в компании Travelata.

Редакция сравнила наличие мест в отелях и стоимость недельного тура на семью из трех человек (двое взрослых и ребенок до 12 лет) с вылетом из Москвы в Дубай 3–5 и 10–12 октября.

Некоторые популярные гостиницы уже закрыли продажи на каникулы. Например, не получится заказать номер в экономичном Citymax Hotel Al Barsha At The Mall 3* в Дубае. По данным агрегаторов, нет свободных мест в Miramar al Aqah Beach Resort 5* и Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5*, а также в высокобюджетном The Cove Rotana Resort 5* в Рас-эль-Хайме.

В ценовом сегменте до 300 тыс. руб. с 3 по 11 октября можно забронировать тур с проживанием в Lou Lou A Beach Resort 3* в Шардже (240 тыс. руб.).

В диапазоне до 400 тыс. доступен отдых в апартаментах Marina View 4* в районе Дубай Марина за 310 тыс. руб. на троих. Питание в стоимость не входит. Можно выбрать также Nh Collection Dubai The Palm 4* на острове Палм Джумейра (330 тыс. на завтраках), Rixos Bab Al Bahr 5* в Рас-эль-Хайме (350 тыс. на all inclusive).

Отметим, если дождаться окончания каникул, можно существенно сэкономить. Так, недельная поездка в Lou Lou A Beach Resort с вылетом из Москвы 10–12 октября обойдется семье на 13% дешевле – в 210 тыс. руб. Стоимость тура в Rixos Bab Al Bahr упадет на 14%, до 305 тыс. А вариант с проживанием в апартаментах Marina View и вовсе станет доступнее на треть: его стоимость снизится с 310 до 215 тыс. руб.

