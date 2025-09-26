В турецком отеле опровергли обрушение потолка на туристов

Обрушение потолка на туристов в турецком отеле опровергли. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Как сообщил один из туроператоров, в гостинице Transatlantik Hotel&SPA упала пластиковая панель подвесного потолка, однако туристов в этом помещении не было.

«Небольшой участок подвесного потолка частично обрушился. Хотим подчеркнуть, что в момент происшествия на месте не находилось гостей, пострадавших нет. <...> В настоящее время жалоб от гостей не поступало, отель продолжает работать в штатном режиме», — рассказали в Transatlantik Hotel&SPA.

Кроме того, опрошенные Вестником АТОР турфирмы отметили, что не получали жалоб от туристов.

26 сентября в сети появились кадры с обрушенным потолком пятизвездочного отеля Transatlantik Hotel & SPA в турецкой Анталье. Сообщалось, что в гостинице находилось много российских туристов. В момент происшествия они завтракали в ресторане.