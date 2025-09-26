Жительница Подмосковья не смогла улететь на отдых на Пхукет – по пути в аэропорт женщина внезапно оказалась в больнице. Просьбу о переносе тура туроператор не удовлетворил, теперь ему придется вернуть не только его стоимость, но и штраф и компенсацию морального вреда.

Наталья собиралась с двумя детьми отметить Новый год в Таиланде. За 533 тыс. руб. был приобретен тур, включавший чартерный перелет и проживание в четырехзвездочном отеле Seaview Resort Khao Lak. Однако путешествие сорвалось. По пути в Домодедово Наталья попала в ДТП и вместо Таиланда оказалась в травматологическом отделении Егорьевской районной больницы с сотрясением мозга, ранами головы и ушибом коленной чашечки.

Как говорится в материалах дела, женщина из больничной палаты сразу позвонила турагенту, которая в свою очередь передала информацию об аварии и невозможности лететь туроператору. Туристка просила перенести даты тура с учетом «ранее оплаченных средств и при необходимости с доплатой по стоимости из каталога».

Однако путешествие не было перенесено, туристке лишь возвратили часть потраченной суммы – 45 тыс. руб., остальные же деньги составили фактически понесенные расходы туроператора. После этого Ирина написала претензию, а затем обратилась с исковым заявлением в суд, требуя вернуть 487 тыс. руб., выплатить 300 тыс. руб. компенсации морального вреда и 50%-ный штраф от присужденной суммы.

Моральный вред Егорьевский городской суд Московской области снизил в 10 раз – до 30 тыс. руб., в остальном требования туристки удовлетворил. Отказ туристки от поездки был вынужденным – в связи с болезнью, полететь она никак не могла, потому что была госпитализирована. О том, что произошло ДТП, Наталья своевременно уведомила турагента, а через него туроператора. В то же время компания-ответчик не предоставила в суде доказательств того, что она предприняла попытки оповестить авиакомпанию о том, что пассажиры не смогут лететь и попытаться вернуть хотя бы часть стоимости авиабилетов. Кроме того, с его стороны не было продемонстрировано подтверждений перечисления денег за проживание тайскому отелю.

Туроператор оспорил решение в апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставило его в силе.

Ранее мы написали, что туристка отсудила у «Аэрофлота» 260 тыс. руб. после замены бизнес-класса на эконом.