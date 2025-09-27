Япония ввела новые меры, чтобы справиться с потоком туристов из России

Посольство Японии в Москве продолжает устраивать себе неприемные дни, чтобы разобрать поток заявлений от туристов. Ранее ограничения временно ввели с начала августа, но поток желающих увидеть красные кленовые листочки в период момидзи не ослабевает. Чтобы не увеличивать сроки рассмотрения документов, теперь в Москве не будут принимать документы все среды в октябре и первой половине ноября, плюс даже один четверг.

Ранее мы писали, что и в столице, и в Петербурге живые очереди из заявителей на визу бьют рекорды. Многие из них плохо изучают требования дипломатов и простаивают здесь зря – их отправляют домой из-за неполного пакета документов.

Ожидается, что в декабре ситуация будет уже спокойнее, потому что визы на сезон момидзи все туристы получат. А следующий пик далеко – это весенний сезон сакуры.