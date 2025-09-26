Длинные каникулы удвоили спрос россиян на новогодние турыу

Россияне активно бронируют туры на новогодние каникулы – с 31 декабря 2025 по 10 января 2026 года, спрос на путешествия в этот период вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

«По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами с 31 декабря по 10 января 2026 года практически в два раза превышает аналогичные показатели предыдущего года. На данный момент топ-10 направлений – лидеров по уровню интереса клиентов «Слетать.ру» с заездами в течение новогодних праздников: Таиланд (33,7% от общего объема продаж), Египет (20,2%), ОАЭ (11,6%), Вьетнам (8,1%), Турция (5%), Россия (4,7%), Китай (3,1%), Куба (2,9%), Шри-Ланка (2,5%), Мальдивы (2,1%)», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что на текущий момент спрос на Турцию в новогодние праздники вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Растет увеличение объема заявок на путешествия в Таиланд – на 72,5%, в Китай – на 26,1%, на Мальдивы – на 25% по сравнению с рассматриваемым периодом 2024 года. Также растет спрос на туры во Вьетнам – в 5,4 раза, в Египет – в 3,5 раза, в ОАЭ – в 2,5 раза. Появились бронирования в Армению, Грузию, Катар, Малайзию, на Кипр и Филиппины», – пояснили в пресс-службе.

В сервисе «Слетать.ру» уточнили, что в топ направлений в рамках внутреннего туризма для экскурсионных программ в период новогодних каникул вошли: Карелия, Великий Устюг, Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Байкал и Алтай. Средняя продолжительность отдыха в рамках путешествий по России не изменилась – четыре ночи.