Туристам предложат аналог шенгена для посещения шести арабских стран

Страны Персидского залива готовятся к запуску единой туристической визы по аналогии с шенгенской. Новая система позволит посещать шесть государств региона по одному разрешающему документу.

В конце 2025 года туристический рынок ожидает значительное событие — запуск тестового режима единой визы для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Инициатива, получившая название GCC Grand Tours, кардинально изменит подход к путешествиям по региону, поскольку откроет границы шести государств по одному разрешительному документу .

После успешного завершения испытаний начнется полномасштабное внедрение этой системы. Путешественники смогут беспрепятственно посещать ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман, что избавит от необходимости оформлять отдельные визы для каждой страны . Ожидается, что виза будет долгосрочной и многократной, однако окончательные детали станут известны ближе к официальному старту программы.

Нововведение позволит туристам с легкостью создавать комбинированные маршруты, объединяющие, например, шопинг в Дубае, знакомство с культурными достопримечательностями Саудовской Аравии и участие в международных событиях в Катаре.

Особый импульс к развитию получит Саудовская Аравия с ее амбициозными проектами в рамках «Видения 2030», которые станут центрами притяжения для глобального потока туристов.