«Сплошная зависть». Россиянин описал Коста-Рику

Российский путешественник побывал в Коста-Рике и описал эту страну словами «сплошная зависть». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отметил, что в этой латиноамериканской стране есть девиз, который туристы слышат с первого дня от местных жителей, он воплощает в себе национальную философию — Pura Vida (чистая жизнь). По его наблюдениям, косториканцы никуда не спешат и на все проблемы отвечают этой фразой без сарказма или иронии.

«Пока где-то в мире запускают ракеты, спорят на ток-шоу и ругаются в чатах, Коста-Рика пьет сок из гуанабаны и смотрит на облака», — добавил мужчина.

Также блогер поделился, что местные цены на еду и кофе «почти американские» — дороже, чем у соседей: Гватемалы и Никарагуа. Так, кофе обойдется туристу в 3 доллара (252 рубля), а блюда из риса с фасолью в 7 долларов (588 рублей).

«Но ты не чувствуешь, что тебя обдирают», — подчеркнул россиянин.

