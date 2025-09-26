Туры в Египет на осенние каникулы оказались в дефиците

Российские туроператоры констатируют рекордный спрос на туры в Египет на осенние каникулы. Места в отелях и на авиарейсах заканчиваются, что делает невозможным появление «горящих» предложений.

Российские туристы проявили небывалую активность при бронировании осеннего отдыха в Египте, что привело к фактическому дефициту путевок на ноябрьские праздники. Согласно данным Ассоциации туроператоров, крупнейшие компании отрасли демонстрируют рекордные показатели роста спроса: FUN&SUN отмечает двукратное увеличение, "Русский Экспресс" 133%, а PEGAS Touristik 118% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сложившаяся ситуация на туристическом рынке исключает возможность появления "горящих" предложений, традиционно доступных в последние моменты перед вылетом. Основная проблема, с которой столкнутся желающие отправиться в Египет, отсутствие свободных мест как на регулярных и чартерных рейсах, так и в популярных отельных комплексах. Эксперты подчеркивают, что Египет стал безусловным лидером предпочтений россиян для проведения осенних школьных каникул и ноябрьских праздников.

Туроператоры рекомендуют путешественникам, планирующим осенний отдых, рассматривать альтернативные направления или бронировать туры заранее на будущие сезоны. Специалисты прогнозируют, что текущие тенденции сохранятся в преддверии зимних праздников, поэтому раннее планирование поездок становится необходимостью для обеспечения желаемого отдыха.