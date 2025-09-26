«Белые красавицы». Россиянин описал девушек в африканской стране

Российский путешественник побывал в одной стране Африки и описал местных девушек словами «белые красавицы». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Побывав в Тунисе, автор публикации отметил, что большая часть граждан этой африканской страны состоит из арабов и европейцев. При этом встретить темнокожего человека там — большая редкость.

«Большинство местных девушек имеют светлую кожу. По сути, такая ситуация сильно напоминает улицы Турции — там население выглядит примерно так же», — добавил россиянин.

Путешественник рассказал, что туниски одеваются по-разному: одни предпочитают короткие топы и брюки, другие носят хиджаб. А некоторые ходят в длинных, но обтягивающих платьях.

«Короче говоря, девушки сами выбирают — как им одеваться», — сделал вывод тревол-блогер.

Также турист подчеркнул, что местные мужчины ничем не отличаются от жителей Турции: они свистят вслед женщинам и зазывают их знакомиться прямо на улице.

«Много раз видел в Тунисе, как толпа арабов идет следом за девушками и что-то им выкрикивает. Девушки либо не обращают внимания, либо что-то недовольно отвечают», — отметил мужчина.

