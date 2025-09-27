Пассажирам Nesma Airlines придется задержаться в Волгограде

Жителям Поволжья, собравшимся сегодня отправиться на отдых в Хургаду, придется на полсуток задержаться в Волгограде: рейс NE-661 авиакомпании Nesma Airlines отложили на 11,5 часа.

Накануне вечером самолет из Египта приземлился в аэропорту Гумрак на час раньше времени, указанного в расписании. И должен был отправиться обратно в 01:30 мск. Но в воздушной гавани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации сообщил об этом в 05:35, однако путешественники утверждают, что небо закрыли еще в полночь.

Аэропорт возобновил работу в 07:23, но вылет в Хургаду отложили до 13:00. Вероятно, у экипажа закончилось рабочее время и они отправились отдыхать.

Добавим, что за время действия плана «Ковер» на запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в Волгоград, а «Аэрофлот» отменил два рейса в Москву. От одного перелета в столицу отказалась и авиакомпания «Россия», еще один этот перевозчик отложил на 6 часов: борт FV-6916 должен был отправиться в Шереметьево в 05:00, но, согласно онлайн-табло аэропорта, вылетит не ранее 11:15.