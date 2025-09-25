Турэксперт ответил, повлияли ли пожары в Турции на продажи туров

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что пожары в Турции не влияют на туристический поток.

В беседе с НСН эксперт отметил, что пожары в этой стране происходят постоянно на протяжении последних 30 лет.

«В этом году была некая угроза отелям. Огонь дошёл до гольфа в отеле, дальше не пошёл. Конечно, отель на всякий случай эвакуировали, но всего на одну ночь», — сказал Мкртчян.

По словам специалиста, в другом городе из 50 отелей эвакуировали только один.

«Ничего хорошего в этом нет, но на продажи это никак не влияет. Люди поняли, что это их никак не касается», — добавил эксперт.

