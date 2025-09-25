Российские туристы боятся лететь рейсами Pegasus этой осенью в Европу и любыми другими вариантами со стыковкой в Стамбуле. В системе бронирования лоукостера вот уже больше месяца висит ошибка на этих направлениях. И ее никто не спешит исправлять. С 24 ноября продолжительность рейсов из Москвы и Петербурга в Турцию на бумаге сокращается с сегодняшних 4 часов до 2. А в обратную сторону, в Россию увеличивается до 6 часов. Оба варианта неверны, но авиакомпания не спешит скорректировать системную ошибку.

«Хочу купить билеты Санкт-Петербург – Сараево с пересадкой в Стамбуле. Но длительность полета смущает», – пишут туристы в соцсетях.

«Боюсь купить билет, а то потом по факту или сократится время стыковки или перенесут вылет. Оба сюрприза мне совсем не нужны», – вторят им другие пассажиры.

Что самое интересное, ведь турецкий перевозчик не живет в другой реальности. Даже если ошибка закралась летом при загрузке зимнего расписания, уже было много поводов ее исправить:

«Им ведь и звонили, и писали, а воз и ныне там. Они даже не чешутся и продают эти билеты как стыковочные рейсы».

Ранее TourDom.ru писал, что Air Arabia отменила рейсы из Сочи в Шарджу – у многих под вопросом зимний отдых на Мальдивах и в странах Юго-Восточной Азии.