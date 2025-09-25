Виза в Европу: реально ли получить шенген до Нового года?

У туристов, которые мечтают встретить 2026-й год гуляя по узким европейским улочкам, в последние дни возникло много страхов. То и дело появляются новости о возможных визовых санкциях и ограничениях на посещение отдельных стран единого пространства. Редакция TourDom.ru разведала обстановку и выяснила, как дело обстоит на деле и реально ли успеть оформить шенген до Нового года в наиболее лояльных к россиянам консульствах. Это Италия, Испания и Франция, которые охотнее всех дают мультивизы. А также Греция и Венгрия, поскольку они довольно легко дают однократные визы под поездку в свои страны.

В визовом центре Италии в Москве сообщили, что записаться на подачу документов «можно хоть завтра». И пока много слотов на первые числа октября. Ловить свободные окошки на запись нужно самостоятельно, через официальный сайт визового центра.

«Мы рекомендуем закладывать 2 месяца на рассмотрение визы. Так что, если подадите документы сейчас, времени до Нового года у вас полно», – сообщила сотрудница визового центра.

Судя по отзывам туристов, действительно, в консульстве документы могут провести до 8 недель. Но некоторым оформляют и за три.

В визовом центре Франции в столице на данный момент открыта запись на конец ноября. Документы рассматривают 3–4 недели.

«Как раз успеете к каникулам. Но поторопитесь. Нужно действовать сейчас. Потом места закончатся», – сообщили в визовом центре Франции в Москве.

И предупредили, что загранпаспорт должен быть десятилетний.

Оформить визу в Испанию сложнее. Недавно здесь грозились прекратить прием документов, но не сделали этого. Доступных записей на подачу сейчас нет, но когда они появятся, долго ждать визита в ВЦ не придется, так как их будут раздавать на ближайшие даты:

«Нужно подождать, пока откроются слоты на начало октября. Если подать на визу в первые 2 недели октября, точно успеете оформить. Делаем визу 30–45 дней», – объяснили в визовом центре Испании в Москве.

В Венгрии тоже ждут русских туристов на Новый год. Документы рассматривают и того меньше – от 15 календарных дней. Долгой очереди на подачу нет. Слоты нужно ловить только на сайте.

Срок рассмотрения виз в Грецию – в среднем 45 календарных дней.

«Но только консульство решает, как долго оно будет рассматривать именно ваши документы, – сообщили нам в Global Visa Center World (GVCW), который выдает визы в Грецию. – Может, дольше, но в редких случаях.

Слоты можно поймать на ближайшие 2 недели». С оформлением виз в Грецию, впрочем, есть еще один нюанс – в несезон (а новогодние каникулы как раз тот самый период) повышается количество отказов.

