Как вырос спрос на туры в Китай

Турэксперт Арзуманов: спрос на туры в Китай вырос в 2,5 раза в 2025 году
Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что лидером по выездному туризму остаётся Турция, но её догоняет Китай.
Турция сохранила свои прошлогодние позиции без прироста, тогда как спрос на туры в Китай вырос в этом году в 2,5 раза, сообщил он в пресс-центре НСН.
«Конечно, у нас отменили визы, теперь поток вырос. На Хайнань билеты сразу стали дешевле, а теперь можно будет и спокойно посмотреть Пекин, остаться там на пару дней», — отметил Арзуманов.
Среди других зарубежных направлений, пользующихся спросом у россиян, эксперт назвал Египет, ОАЭ, Таиланд. А любителям экзотики он предложил рассмотреть Мальдивы и Кубу.
Ранее директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал, что особое внимание уделяется развитию направлений ближнего зарубежья.