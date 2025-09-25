Полиция Пхукета задержала россиянина после скандального видео

Российского гражданина задержали в Таиланде в аэропорту Бангкока после появления в интернете видео с публичной интимной сценой в кузове движущегося пикапа, сообщают местные СМИ.

Задержанным оказался россиянин Георгий, которому 23 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Khaosod.

Причиной задержания стал ролик, где мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа, что вызвало широкий резонанс и возмущение в социальных сетях.

Правоохранители сообщили, что следственные органы Пхукета сотрудничали с полицией в аэропорту Суварнабхуми, чтобы организовать наблюдение за Георгием. Когда россиянин покинул Пхукет, полицейские передали информацию коллегам из других подразделений и отследили его перемещения.

Мужчина был задержан по прибытии в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где его ожидали сотрудники полиции для проведения дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали 30-летнего россиянина, его подозревают в организации нелегального проката мотоциклов.

До этого таиландские власти задержали 20-летнего российского гражданина по подозрению в торговле запрещенными веществами.