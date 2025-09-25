Тайфун «Рагаса» добрался до Вьетнама

Супертайфун «Рагаса», который китайские метеорологи окрестили «королем штормов» за порывы ветра свыше 200 км/ч, продолжает шествие по Азии. После удара по Филиппинам стихия обрушилась на Китай. Хайнань, как мы уже сообщали, шторм практически не затронул. Проблемы были в других частях. В провинции Гуандун эвакуировали почти 2 млн человек, были закрыты школы и предприятия.

В Гонконге тайфун бушевал с меньшей силой, однако международный аэропорт (HKG) был закрыт на 36 часов. В СМИ появились сообщения, что российские туристы оказались в ловушке в городе с закрытыми магазинами, где обычная яичница в отеле могла стоить 2 тыс. руб. Сейчас аэропорт работает и, судя по информации онлайн-табло, принимает и отправляет большинство рейсов по расписанию.

А сегодня ослабевший тайфун достиг Вьетнама. Мониторинг онлайн-табло аэропортов Хошимина и Нячанга показывает: рейсы прибывают и вылетают без существенных задержек. Представители туроператоров тоже подтверждают: в курортной части Вьетнама все спокойно.

В туристических пабликах отдыхающие в Нячанге делятся почти идиллическими кадрами: на них малооблачно, на море небольшие волны, люди купаются. Обсуждения погоды часто уступают место бытовым вопросам вроде способов оплаты. «Тайфуны для ЮВА, по-моему, норма, – комментируют бывалые путешественники. – И попадал не раз, может не в эпицентр, но не скажу, что прям ужас-ужас. Местные вдалеке от турзоны, говорят, то тонули, то парты в школе смывало и т. д. Нас не коснулось».