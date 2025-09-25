China Southern Airlines ответила на обвинения в дискриминации россиян

China Southern Airlines ответила на претензии пассажира рейса Гуанчжоу – Москва. Мужчина пожаловался, что во время технической остановки в Ухане туристы вынуждены покидать самолет и повторно проходить все предполетные процедуры.

Перевозчик разъяснил, что участок Гуанчжоу – Ухань является внутренним рейсом, где нет таможенного контроля. Далее маршрут Ухань – Москва считается международным: путешественники покидают территорию Китая и направляются в другую страну, поэтому досмотр обязателен.

В компании подчеркнули, что эти требования соответствуют законодательству КНР. Они не носят дискриминационный характер в отношении граждан России.

Ранее один из пассажиров сообщил, что в Ухане туристов высадили для повторной регистрации и прохождения контроля, что заняло около 2 часов до продолжения полета в Москву. По его словам, ожидание всех процедур очень утомило туристов, а таможенные формальности показались им избыточными.

С 15 сентября в Китае действует годовой пилотный безвизовый режим для граждан России. Въезд возможен по действующему загранпаспорту, срок пребывания – до 30 дней без оформления визы.