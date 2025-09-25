Удивительно, но самым загруженным направлением в мире стал не международный мегамаршрут, а короткий внутренний рейс длиной всего 450 километров. Это перелет между Сеулом и островом Чеджу в Южной Корее. Ежегодно его совершают более 14 миллионов пассажиров – в среднем это 38 тысяч человек в день. Самолеты вылетают каждые 6-7 минут.

Причина проста: Чеджу – это популярный курорт. Наземного транспорта туда нет, паромы ходят редко, мостов нет, поезда не ходят. Поэтому самолет единственный удобный способ добраться на остров. Так короткий перелет обошел по загруженности даже маршруты Токио–Осака и Нью-Йорк–Лос-Анджелес.

Подробнее об этом рейсе рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.