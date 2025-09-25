Опровергнута выдача «маскировочных» шенгенских виз российским туристам

В посольстве Чехии в Москве опровергли выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Там подчеркнули, что эта информация ложная, а заявления на получение туристических виз от россиян они и вовсе не принимают.

Ранее появилась информация, что из-за антироссийской повестки ЕС Чехия вынуждена выдавать «маскировочные» документы для въезда. Так, чешское консульство якобы направляет желающих посетить республику граждан России в определенный центр, в котором необходимо оформить документы. При этом указывать целью поездки «туризм» нельзя.