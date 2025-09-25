Врач предостерегла от купания на пляжах Турции

На одном из самых известных пляжей Турции — Клеопатра в Алании — произошел инцидент, вызвавший обеспокоенность экологов и местных жителей. В море обнаружили нелегальный сброс сточных вод, и, по данным экспертов, уровень загрязнения превысил допустимые нормы в тысячу раз. Врач-инфекционист Наталья Турская в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала о потенциальных рисках для здоровья при купании в такой воде. Она отметила, что распространённое мнение о том, что морская вода благодаря своей солёности является безопасной, ошибочно. Высокая концентрация соли может подавлять жизнедеятельность некоторых микроорганизмов, но морская вода с солёностью около 3,5% не способна полностью уничтожить патогенные бактерии и вирусы. Многие из них не только выживают в такой среде, но и активно размножаются. Заглатывание загрязнённой воды может вызвать диарею, гастроэнтерит, дизентерию и инфекции, вызванные стафилококками или Vibrio vulnificus. Существует риск заражения вирусными гепатитами А и Е, а также энтеровирусными инфекциями, которые часто сопровождаются повышением температуры, сыпью и кишечными расстройствами. Попадание воды в уши и нос также может привести к воспалениям. Для минимизации рисков рекомендуется избегать купания в местах сброса сточных вод, не заглатывать морскую воду и тщательно ополаскиваться пресной водой после купания.