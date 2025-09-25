Россиянка поделилась личным опытом путешествий в Европу

Жительница Нижнего Новгорода рассказала реально ли сейчас российским туристам попасть в Европу. По ее словам, о путешествии по Скандинавии пока придется забыть.

Нижегородка поделилась личным опытом и рассказала, реально ли в нынешних условиях посетить европейские достопримечательности. Оказалось, россиянам все же можно получить визы во Францию, Италию и Испанию. Однако увидеть величественные норвежские фьорды не получится. С нынешними мировыми событиями дорога туда практически закрыта, получить визу почти невозможно. По словам женщины, россиянам, желающим посетить Скандинавию, точно придет отказ. Об этом пишет издание NewsNN.

– В Скандинавию нереально, у нас даже нет визового центра, – рассказали туристке в одном из агентств.

Список закрытых направлений впечатляет: Бельгия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония перестали выдавать туристические визы россиянам. В итоге нижегородке предложили выбор из трех стран: Италия, Испания и Франция. Но даже туда получится улететь не раньше февраля – оформление визы занимает минимум три месяца. Кроме того, цены на эти направления кусаются: тур по Франции – около 300 тысяч рублей, Италия – 210 тысяч, Испания – 150 тысяч.

Лучшим решением будет получить годовую мультивизу. В представительстве МИД в Нижнем Новгороде журналистам рассказали, что статистики по отказам нет, но заверили: шенген для россиян все еще возможен. Консульства и аккредитованные визовые центры принимают документы и биометрию. В одном из таких центров туристке подтвердили, что ждать придется минимум три месяца, а подготовка визы обойдется от 12 тысяч рублей.