В Саудовской Аравии откроют новые отели премиум-класса

Осенью Саудовская Аравия анонсировала открытие трех новых отелей премиум-класса на побережье Красного моря, на курорте Шура.

© runews24.ru

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на острове появятся отели The Red Sea Edition, InterContinental The Red Sea Resort и SLS The Red Sea. Все три гостиницы планируют начать принимать гостей уже в текущем сезоне.

Первой откроется The Red Sea Edition 12 октября. Гостиницы InterContinental и SLS начнут работу с 1 ноября.

Эти отели — часть масштабного проекта по развитию Шуры. В будущем на острове планируется построить еще восемь премиальных гостиниц, что сделает его одним из самых привлекательных курортов для туристов со всего мира. Остров соединен с материком мостом, что обеспечивает удобное сообщение, включая возможность использования электромобилей.