Отдых во Вьетнаме и Китае в октябре подешевел на 15-37%

Стоимость проживания в отелях Вьетнама в октябре 2025 года снизилась на 37%, отдых в Египте подешевел на 17%, а в Китае - на 15% по сравнению с месяцем ранее. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс путешествия", с которыми ознакомился ТАСС.

"Больше всего в октябре по сравнению с прошлым годом снизилась средняя цена за ночь в отелях Вьетнама (-37% по сравнению с прошлым годом, средняя цена за ночь - 6 256 руб.), Малайзии (-19%, 9 060 руб.), Индонезии (-19%, 9 633 руб.), Греции (-18%, 11 051 руб.), Египта (-17%, 12 300 руб.), Китая (-15%, 10 195 руб.)", - рассказали эксперты.

Чаще всего россияне бронируют отели за рубежом на октябрь в Турции (24% от всех заказов за пределами РФ), Таиланде (9%), Белоруссии (8%), Японии (7,2%) и ОАЭ (7,1%). Длительность запланированных поездок составляет в среднем пять дней. Дольше всего в следующем месяце путешественники планируют отдыхать в Парагвае (16 дней), Албании (14 дней), Доминиканской Республике (14 дней), Словакии (11 дней) и Мексике (10 дней).

По данным сервиса, путешественники в основном планируют отправиться в поездку вдвоем, исключение составляет Доминиканская Республика, куда едут в среднем компанией из четырех человек.