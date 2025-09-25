Турист поделился шокирующими впечатлениями от поездки в Индию

Российский тревел-блогер Денис Забелин поделился шокирующими впечатлениями от поездки в Индию. По его словам, контраст между ожиданиями и реальностью заставляет туристов хотеть сбежать уже в первый день.

Российский блогер Денис Забелин, известный своими путевыми заметками, описал шокирующий контраст, который ожидает туристов в индийской столице. По его словам, сразу за стенами современного аэропорта Дели, неоднократно получавшего международные награды, начинается совершенно иная реальность.

Путешественник столкнулся с огромными свалками, сравнимыми по площади с небольшими российскими городами, и тотальной антисанитарией даже в пределах аэропортовой зоны.

Экологическая обстановка в мегаполисе привела к тому, что загрязнение воздуха достигает огромных масштабов. По его словам, воздух приобретает буквально физически ощутимые свойства: вкус и вес.

Дорожное движение описывается как абсолютный хаос, где правила носят рекомендательный характер, а главным средством общения между участниками движения становятся звуковые сигналы.

При этом Забелин подчеркивает поразительный контраст между ухоженными туристическими объектами и окружающей их действительностью. За пределами охраняемых достопримечательностей можно увидеть открытые канализационные канавы, детей, играющих среди отходов, и бродящих по улицам коров.

Такая разница между «парадной» Индией и реальной жизнью города стала для автора самым неожиданным открытием поездки.