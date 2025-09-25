ЕС не будет вводить полный запрет на въезд туристов из России

Евросоюз не планирует вводить полный запрет на выдачу виз для туристов из России. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

© Российская Газета

Ранее в Евросоюзе обсуждалась возможность ужесточения визового режима для россиян, в том числе запрет на выдачу туристических виз. Ряд стран ЕС, включая Грецию и Италию, выступили против таких мер.

По данным EUobserver, Евросоюз действительно планирует ввести рестрикции в отношении российского туристического сектора. В то же время туристам из России "не запретят приезжать в ЕС".

Принятие новой европейской стратегии в отношении ужесточения визовой политики против России ожидается к концу года. По словам источников EUobserver, это будет "более мягкий, не имеющий обязательной силы документ", а не полный запрет.

Среди ограничительных мер Евросоюз рассматривает запрет для европейских туркомпаний на услуги для организации поездок в Россию. В то же время ряд европейских стран выступает против таких мер. Некоторые европейские столицы критикуют действия, направленные на блокирование "культурных и гуманитарных обменов" . Другие уже считают, что эти меры "недостаточно жесткие" по отношению к России.