«Выживала как могла». Россиянка описала поездку в Таиланд

Туристка из России провела отпуск в Таиланде и описала поездку фразой «выживала как могла». Отзыв девушки опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Россиянка призналась, что планировала отдых в Бангкоке «настолько бюджетным, насколько это вообще возможно». Она остановилась в хостеле, стоимость которого составила две тысячи рублей за ночь. Еще тысячу потратила на покупку сим-карты в аэропорту, там же обменяла валюту на баты, так как российские карты в Таиланде не работают.

От метро, большая часть пути которого проходит над городом, путешественница оказалась не в восторге. Во время отпуска она передвигалась только на такси, байках и автобусах.

«В отличие от станций Скайтрейна (BTS Skytrain — система метро Бангкока — прим. "Ленты.ру"), сесть на байк можно практически в любой точке города. Это самый доступный способ добраться в нужное место к нужному времени», — поделилась туристка, отметив, что пешие прогулки по городку «крайне затруднительны».

Также девушка раскритиковала местную кухню. Она пробовала питаться сэндвичами из супермаркетов и полноценными обедами в кафе, однако еда абсолютно ей не понравилась.

«Единственное, от чего не хотелось плеваться, — поштучные бананы из 7-Eleven», — добавила жительница России.

