Пятиметровый тайский питон заполз в жилье туриста из России

Путешественник из Санкт-Петербурга обнаружил пятиметрового питона на арендованной вилле на тайском острове Панган. Об этом сообщил Shot.

По словам мужчины, туристы передвигаются по местным улицам с опаской, так как эта змея способна лишить человека жизни, передает Telegram-канал.

Домашний питон в американской Флориде вылез из клетки, забрался в кровать, где спала двухлетняя девочка, и обвился вокруг ее шеи, задушив жертву. Мать девочки Джарен Хэйр признали виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении заботой о ребенке и осудили на 12 лет. Она вышла на свободу в 2021 году.

Пятиметровый питон в индийском штате Раджастхан целиком проглотил собаку и попытался уползти с территории фермы, но застрял на окружающем ее заборе. Пресмыкающееся резко потяжелело с 50 до 75 килограммов. Хозяин фермы сообщил о случившемся в лесной департамент.

Другой случай произошел в провинции Ангтхонг в Таиланде, где четырехметровый питон ночью проник в дом к пожилой женщине, которая живет одна с пятью кошками. При этом в Азии подобные истории нередки: в начале августа в провинции Нонтхабури пятиметровый питон проломил потолок частного дома.