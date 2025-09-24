Урезанный шенген: кому его выдают и почему

Европейские страны действительно периодически выдают урезанный шенген владельцам биометрических паспортов – это редакция TourDom.ru выяснила, разбираясь с фейком о запрете российским туристам с документами нового образца посещать Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Таких случаев очень мало, но они есть. Подтверждают это и путешественники.

«В июне получали новые визы, ребенку в биометрический паспорт влепили с ограничением на въезд в Чехию, Данию, Францию и Прибалтику. Мы спросили, в чем дело, нам ответили, что решение принимает не посольство, а сотрудники миграционной службы в стране выдачи. Но визу переделали на основании того, что у родителей запретов не было», – рассказал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», приложив соответствующий документ, выданный Швейцарией.

Еще одна туристка получила аналогичный «подарок» в августе от Италии: ей в загранпаспорте 10-летнего действия прописали такие ограничения: CZ – DK – EE – FR – IS.

«В последнее время Италия действительно периодически штампует шенген с запретами на посещение ряда стран не только в пятилетние паспорта, которые ряд стран уже не признают. Но это не означает, что владельцев биометрических паспортов не пустят в какую-либо из них», – отметила визовый эксперт компании Dream On Виктория Титова.

По ее мнению, такие уточнения могут проставлять тем, кто получил визу для однократного въезда в Шенгенскую зону. Но Виктория Титова уточнила, что никаких официальных заявлений по этому поводу от миграционной службы Италии, как и других государств, не было.

«Для обладателей мультивиз в документах нового образца никаких ограничений точно нет», – подчеркнула эксперт.

Другие опрошенные нами туроператоры с проблемой пока не сталкивались:

«Подобной информации нам не поступало. В визовом центре также не в курсе таких изменений», – рассказали в PAC Group.

«У наших туристов с новыми биометрическими паспортами аналогичных случаев не было», – сообщили в «Интуристе». Не фиксируют таких кейсов и в TEZ TOUR.

Напомним, сегодня в Шенгенское соглашение входят 29 стран Европы. Туристические визы гражданам России с 2022 года оформляют лишь немногие из них. Наиболее лояльными считаются Франция, Испания и Италия – они выдают мультивизы. Последняя, например, в этом году давала добро даже на двухлетние разрешения на въезд в Шенгенскую зону. Однократные визы охотно выдают Венгрия и Греция.

