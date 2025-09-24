Сотни россиян застряли в аэропорту из-за отдыхавших стюардесс

Сотни россиян застряли в аэропорту на 12 часов из-за отдыхавших стюардесс. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

© Lenta.ru

Пассажиры рейса авиакомпании AzurAir должны были вылететь в турецкую Анталью из Самары еще в четыре часа утра по местному времени (три часа утра по Москве) 24 сентября. Пассажиры жалуются, что рейс переносили уже несколько раз. Сначала туристам сказали, что причина задержки в том, что экипаж не отдохнул и не готов к полету. Позже — что авиаперевозчик устраняет технические проблемы с бортом.

Уточняется, что посадки ожидают более 300 человек, в том числе дети. Сотрудники авиакомпании выдали бутерброды, однако их не хватило на всех. Также сообщается, что рейс предварительно перенесли на 19:00 (18:00 мск).

Ранее россияне застряли в аэропорту после ЧП с самолетом египетских авиалиний. У борта загорелся двигатель, рейс перенесли на сутки.