В Турции можно отдохнуть по скидками в 50%

Крупнейшие туроператоры запустили акции по раннему бронированию туров в Турцию в следующем курортном сезоне. Скидки на размещение традиционно могут доходить до 50%.

Полетная программа компании Anex, которая продлится с апреля по конец октября следующего года, предполагает вылеты прямыми чартерными рейсами из 16 городов России. В Анталью – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Минеральных Вод, Астрахани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Сочи, Челябинска, Уфы и Челябинска. В Бодрум и Даламан – из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Стоимость недельных туров в Турцию на двоих взрослых с вылетом из Москвы в мае начинается от 108 тыс. руб., в июне – от 125 тыс. руб. В цену входит перелет, трансфер, проживание в пятизвездочном отеле по системе "все включено" и медицинская страховка», – прокомментировали в Anex.

Как рассказали в Coral Travel, на первом этапе акции «Раннее бронирование» скидки на проживание могут достигать 50% (от стоимости размещения в отеле. – Ред.):

«Чем ближе к началу сезона, тем меньше дисконт и ассортимент отелей с приятным соотношением "цена – качество". В прошлом году на всех направлениях по акции было продано порядка 40% всего объема».

Полетная программа туроператора включает рейсы из 16 российских городов в Анталью, Бодрум и Даламан бортами Turkish Airlines и Southwind.

В программе туроператора Fun&Sun на следующий год – вылеты из 17 региональных городов, а также Москвы, откуда, кроме Антальи, запланированы рейсы в Бодрум и Даламан. Обслуживать программу, как пояснили TourDom.ru представители туроператора, будут 2 авиакомпании. Из Шереметьево, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнекамска полетят лайнеры Corendon Airlines. Из Домодедово, Владикавказа, Волгограда, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми, Сочи, Тюмени и Челябинска – борта «Уральских авиалиний».

Собеседники редакции в туроператорских компаниях отметили, что полетные программы будут дополняться.

Ранее мы написали, что на осенние каникулы (в школах, где учатся по триместрам, они пройдут с 4 по 12 октября) многие популярные отели Турции уже закрыли продажи – спрос огромный. Туристам советуют лететь после каникул, в этом случае получится сэкономить до 20% от стоимости тура.