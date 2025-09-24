В Европе перестали ставить штампы в загранпаспорте

Эстония станет первой страной Европы, которая перестанет ставить штампы в загранпаспорте на своих воздушных, дорожных и морских границах. Об этом пишет издание The Independent.

Уточняется, что прибалтийское государство решило отказаться от штампов в заграничных паспортах с 12 октября 2025 года. Вместо этого в Эстонии будет действовать система въезда и выезда EES (Entry Exit System).

«EES — это схема цифровой границы, требующая от граждан третьих стран, включая владельцев паспортов Великобритании, регистрации биометрических данных лица и отпечатков пальцев при первом въезде в Шенгенскую зону», — говорится в материале.

Telegram-канал «Улететь» пишет, что полностью страны «шенгена» перейдут на систему EES к апрелю 2026 года. Во многих государствах, например, в Германии, изменение будет постепенным. Кроме того, меру откладывали несколько раз. Первый раз старт обещали еще в 2023 году.

24 сентября сообщалось, что россиян перестали пускать в семь стран Европы по итальянской визе. Позже в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что ограничения касаются исключительно соотечественников, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия).