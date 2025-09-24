Помешает ли тайфун «Рагаса» туристам на Хайнане

Сегодня в Китае ждут прихода одного из самых масштабных тайфунов – «Рагаса», который бушует в Юго-Восточной Азии последние дни. Тему активно обсуждают турагенты, поскольку, по прогнозам, он может добраться до острова Хайнань. Также под ударом могут оказаться провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанский автономный район, Макао и провинция Юньнань. Синоптики там ожидают разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. Посольство РФ еще в понедельник порекомендовало туристам пока не лететь на Хайнань и в Гонконг.

Вчера вечером стихия обрушилась на территорию Филиппин. Местное управление гражданской обороны сообщило, что пострадало около 160 тыс. человек. Следом тайфун спровоцировал масштабное наводнение в уезде Хуалянь на Тайване. В Гонконге стихия бушевала уже с меньшими разрушениями – по информации СМИ, из-за проливных дождей затопило лишь некоторые улицы. Генконсульство РФ в Гонконге сообщило, что данных о пострадавших россиянах дипломатам не поступало.

Представители туроператоров, к которым обратился журналист TourDom.ru, заверили, что на Хайнане все тихо: «Угрозы никакой нет. У наших туристов все хорошо». Представители турбизнеса следят за ситуацией, а эвакуация туристов не предусматривается.

В туристических пабликах между тем с утра активно обсуждается насущный вопрос: «У нас сегодня вылет на Хайнань, лететь или нет?» Те, кто сейчас на острове, отвечают постом с видео: небо хоть и облачное, но море практически спокойное, отдыхающие купаются. Кадры сняты в бухте Санья, прикрытой от волн с востока, откуда и ждут непогоду. На близлежащем пляже Дадунхай, открытом восточному ветру, купание запретили. Что, впрочем, не мешает серферам ловить волну.

Туристы активно интересуются прогнозами у местных жителей, повидавших тайфуны:

«Сейчас на пляже общался с местным китайцем, который за лежаками следит. Он говорит, что прогнозы тайфунов дело такое... К ним готовятся, да, но природная стихия, она не предсказуема. Маршрут может поменяться в любой момент».

В целом отдыхающие настроены философски: «Если уж вы всё равно собираетесь лететь, то не думаю, что от переживаний поменяется климат. А если переживания ни на что не повлияют, то и переживать не за чем».

