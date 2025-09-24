Как изменились цены на билеты с введением безвизового режима

Цены на авиабилеты в Китай выросли на 15-20% после введения безвизового режима со стороны китайских властей для российских туристов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

«Они [российские туристы] отмечают, что все очень просто: на китайской границе, действительно, без визы - сел в автобус и поехал. Нужно лишь заполнить небольшую форму при въезде, как и раньше, а дальше - свободно путешествуй. Есть, правда, и побочный эффект: авиабилеты уже подорожали в среднем примерно на 15-20%», — отметил собеседник агентства.

О миграционных рисках

Титов рассказал, что Россия и Китай уже предпринимали попытки упростить процедуру пересечения границы для туристов, однако ограничений все равно оставалось много.

«Например, действовал безвизовый групповой туризм. Но он не дал большого результата - было мало поездок, да и сам механизм оказался неудобным. Стоило одному человеку отказаться, и приходилось менять все документы. Маршрут тоже нельзя было менять в процессе», — напомнил спецпредставитель президента РФ.

Такая осмотрительность, по его мнению, была связана с вопросами безопасности.

«Ведь с потоком людей едут не только самые порядочные, умные, добрые, но и бывают миграционные волны, как мы видим в Европе, где они нередко неконтролируемые. Россия и Китай - большие страны, поэтому осторожность была понятна», — констатировал Титов.

Доверие растет

Но сейчас ситуация меняется, в том числе благодаря высокому уровню двусторонних отношений, заявил Титов:

«Мы стали больше доверять друг другу - и люди, и компании, и государства».

Он добавил, что решение Китая ввести безвизовый режим для россиян подтолкнуло правительство России работать над ответными шагами.