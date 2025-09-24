Air Arabia неожиданно сняла рейсы в Шарджу из Сочи

Туристы, купившие билеты на стыковочные рейсы Air Arabia из Сочи на Пхукет, в Мале и Куала-Лумпур через Шарджу, стали получать уведомления об отмене первого сегмента. У многих пассажиров сорвались планы на зимний отдых.

© tourdom.ru

«Только что пришло письмо о снятии рейса из Сочи в Мале на 24 февраля». «У меня отменили вылет 29 ноября. Непонятно, что делать со следующим отрезком». «Получил СМС об отмене сегмента 7 ноября Шарджа – Сочи. Как возвращаться с Пхукета домой – непонятно», – делятся в соцсетях пассажиры.

Корреспондент TourDom.ru проверил: на сайте авиакомпании нет продажи билетов на рейсы G9 441 Сочи – Шарджа в ноябре и последующие месяцы. Последний вылет по маршруту запланирован 26 октября.

По информации от источника TourDom.ru, авиакомпания отменила рейсы в зимнем расписании из-за отсутствия технической возможности их выполнения. Возобновить перевозку на линии она планирует в летнем сезоне – 2026.

Пассажиры с отмененных рейсов могут получить ваучер на уплаченную сумму, который в течение года можно потратить на другие перелеты, или полностью вернуть стоимость билета.

«Дозвонилась в поддержку, оформили возврат средств. Должны перечислить на карту, с которой оплачивали, в течение 3 дней», – рассказала туристка.

Напомним, Air Arabia открыла рейсы из Сочи в Шарджу в июне-2025. В зимнем расписании полеты анонсировали с периодичностью 2 раза в неделю. Пассажиры бронировали билеты на сайте авиакомпании, в билетных агентствах и агрегаторах.

Впрочем, у туристов остается несколько альтернативных способов добраться из Сочи в ОАЭ. В Дубай они могут отправиться на самолетах «Аэрофлота», flydubai, «Уральских авиалиний», «Азимута». Доступны и рейсы Etihad Airways в Абу-Даби. Туры в Эмираты с вылетом из Адлера предлагают своим клиентам туроператоры Библио-Глобус, Fun&Sun, Coral Travel, «Русский Экспресс», Space Travel.

Сложнее пассажирам, планирующим транзитный перелет из Сочи в Таиланд, Малайзию, на Мальдивы. У других перевозчиков билеты стоят, как правило, значительно дороже. Например, дорога в Куала-Лумпур из Сочи на борту Air Arabia обойдется в октябре в 58 тыс. руб., в то время как на самолете Etihad Airways – в 100 тыс. В Мале арабский лоукостер позволяет улететь за 60 тыс., «Аэрофлот» же предлагает билеты по цене в 2 раза выше – 126 тыс.

Ранее Air Arabia скорректировала свое зимнее расписание в Абу-Даби: сняла часть рейсов из Москвы и полностью отменила программу из Екатеринбурга.