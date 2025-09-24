Запрет для россиян на посещение семи стран оказался фейком

«Консульство Италии запрещает россиянам посещать 7 стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву» – такую информацию вместе с фотографией визы с ограничениями опубликовал сегодня телеграм-канал Shot, а оттуда пошла «гулять» по соцсетям и СМИ. При этом подчеркивалось, что загранпаспорт у путешественника десятилетний, то есть биометрический.

Эта ремарка взволновала туристическую общественность, ведь до сих пор подобные запреты касались только обладателей пятилетних документов старого образца, с которыми перестали пускать в 7 вышеперечисленных стран, а также в Норвегию и на Мальту.

Но, как выяснил корреспондент TourDom.ru, к десятилетним биометрическим паспортам история изложенная Shot не имеет никакого отношения. Первоисточник нашелся в одном из визовых чатов: жительница Москвы собралась посетить Италию в декабре и подала заявление на визу в середине июля, но биометрический паспорт оформить к этому времени не успела.

«Уже делаю, но визу, к сожалению, получила в пятилетний – так обстоятельства сложились», – пояснила она и приложила то самое фото.

Так что никакой сенсации не случилось: туристке ожидаемо ограничили въезд в ряд европейских государств.

Что же касается биометрических паспортов, то в отношении них за последнее время ничего не изменилось.

«У нас сейчас большая группа туристов собирается в Европу, получаем для них документы – никаких проблем нет», – отметила Надежда Найдис, руководитель департамента продвижения туроператора PAC Group.

Не подтверждают путешественники и информацию о тотальных проверках в европейских поездах: «В августе ездил по Португалии, а также из Италии в Швейцарию и обратно – не было ни одного контролера», – рассказал редакции один из них.